Lucyfer i inne imiona, którymi nie nazwiesz dziecka - Rada Języka Polskiego ich nie zaleca! [12.12.2023]

Czym zajmuje się Rada Języka Polskiego?

Rada Języka Polskiego to organ, który opracowuje wykaz imion, z którego korzystają urzędy stanu cywilnego i wydaje aneksy do tego wykazu. Warto wiedzieć, że w Polsce urzędy stanu cywilnego, nadając imiona, kierują się ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego oraz „Zaleceniami dla urzędów stanu cywilnego, dotyczącymi nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej”, opublikowanymi w „Komunikatach Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN. Urzędnicy jednak wielokrotnie zwracają się do Rady Języka Polskiego o wydanie opinii na temat imienia dla dziecka, wybranego przez rodziców. Ludzie - bowiem - mają przeróżne pomysły...