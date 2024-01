Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia [31.01.24 r.]

Małgorzata Niemirska zagrała w "Czterech pancernych i psie", mając 19 lat. 16 czerwca 2023 roku aktorka skończyła 76 lat. Na swoim artystycznym koncie ma mnóstwo ról w serialach, filmach i sztukach teatralnych. Podkładała również głos w filmach oraz została uhonorowana kilkoma odznaczeniami (Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowe odznaczenie im. Janka Krasickiego i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis).

Małgorzata Niemirska zadbiutowała w epizodycznej roli, mając 17 lat. Wystąpiła wówczas w filmie pt. "Pingwin" w reżyserii Jerzego Stawińskiego.

