Leszek Lichota - profesor Rafał Wilczur ze Znachora - tak wyglądał aktor niemal 20 lat temu [zdjęcia - 21.11.23 r.]

Leszek Lichota to człowiek wielu talentów

Zanim został aktorem, Leszek Lichota imał się wielu innych zajęć i szukał sposobów na życie. Być może jego doświadczenia ukształtowały go jako świetnego aktora. W przeszłości handlował używanymi samochodami, grał w piłkę nożną (był bramkarzem), trenował boks, był instruktorem narciarskim, a także był olimpijczykiem z historii.

Popularność przyniósł mu serial "Na Wspólnej"

Ukończył Akademię Teatralną w 2002 roku i od tego czasu związany jest z Teatrem Polskim w Poznaniu, gdzie regularnie występuje w przedstawieniach na teatralnej scenie. Na swoim koncie ma wiele ról w serialach i filmach fabularnych. Oglądać go było można w odcinkach serialu komediowego "Kasia i Tomek", a także w "Samo życie", "Camera Cafe". Popularność przyniosła mu rola Grzegorza Zięby w serialu "Na Wspólnej". Widzowie pamiętają go także z "Egzaminu na życie", "Odwróconych", "Apetytu na miłość", "Linczu", "Prawa Agaty", "Watahy" czy "Karbali", gdzie wcielił się w rolę kaprala Maleńćzuka i został za nią nominowany do Nagrody Złotego Szczeniaka na na Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa.