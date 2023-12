Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński [20.12.2023 r.]

To wykształcony aktor, występował na wielu scenach teatralnych

Studia aktorskie ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi w 1972 roku, mając wówczas 22 lata. Do 1973 roku współpracował z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, a następnie do 1978 roku występował na deskach sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Później związał się ze stołecznymi teatrami. Od 1979 do 1981 występował w Teatrze Komedii, a następnie Dramatycznym (1981-1984), Nowym (1988-1989) i powszechnym (od 1900). Gościnnie zobaczyć można było Krzysztoda Stroińskiego na scenie Teatru Studio.