Legenda STARa w Bydgoszczy. Wielka gratka dla miłośników starej motoryzacji [zdjęcia - 23.08.23]

W tym roku Bydgoszcz jest pierwszym miastem na trasie Konwoju STARa, a ponieważ te samochody ciężarowe to dziś legenda motoryzacji, więc przejazd pojazdów ulicami miasta wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców. Potem przez dwie godziny (od godz. 16 do 18 ) samochody ciężarowe marki STAR można było podziwiać na parkingu przy lodowisku Torbyd. Przy okazji nie zabrakło Bydgoskich Klasyków - partnera zlotu w Bydgoszczy.

Z Bydgoszczy Konwój STARa, który przemierza Polskę, wyruszył do Włocławka. Tam w środę (23 sierpnia) pojazdy można będzie oglądać przy Hali Mistrzów. Potem Legenda STARa uda się do Warszawy, a następnie do Radomia, skąd wyruszy już prosto do Starachowic, gdzie 25 sierpnia (piątek) wieczorem w Hali Spustowej Muzeum Przyrody i Techniki odbędzie się konferencja „STARem przez 75 lat…”. Sam zlot na terenie powiatu starachowickiego odbędzie się w najbliższy weekend.