W naszym regionie w terminie głównym w maju br. egzamin dojrzałości zdawało 12 tys. 319 osób oraz jeden absolwent - obywatel Ukrainy. Większość, bo 84,2 proc. maturę zdała. Prawo do poprawki miało 12,1 proc. Z tego grona większość postanowiła powalczyć i zdecydowała się na drugie podejście, by poprawić wynik.

W Kujawsko-Pomorskiem najwięcej maturzystów poprawia matematykę

Do egzaminu poprawkowego mogli przystąpić uczniowie, którzy w maju lub w terminie dodatkowym w czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej (język polski lub język obcy nowożytny) albo w części pisemnej (język polski lub matematyka, lub język obcy nowożytny).

- Najwięcej z matematyki na poziomie podstawowym. W starej Formule 2015 to 679 osób, a w nowej 281 - mówi Irena Łaguna, dyrektor OKE w Gdańsku. - Do egzaminów pisemnych z języka polskiego przystąpi 63 uczniów w starej formule i 55 w nowej formule. W przypadku pisemnego języka angielskiego to odpowiednio 48 i 65 osób. Ustny angielski ponownie zdawać będą w starej formule 54 osoby, w nowej 13 osób. Z kolei ustny polski 28 i 13 osób.

W maju br. na Kujawach i Pomorzu z maturą lepiej poradzili sobie tegoroczni absolwenci liceów (Formuła 2023). Zdało ją 91,5 proc. uczniów. W technikach i branżowych szkół II stopnia (Formuła 2015) odsetek sukcesów wyniósł 75,6 proc. W liceach prawo do poprawki miało 6,6 proc. (438 osób), z kolei wśród uczniów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w Formule 2015 - w tym w technikach było to 18,6 proc. (1047 uczniów).

Matura poprawkowa w Bydgoszczy. Wyniki uczniowie poznają 8 września

- Wyraziła chęć poprawy wyniku, dopełniła wszystkie formalności, złożyła deklarację - mówi Katarzyna Kijewska-Południak, dyrektor IV LO. - Jesteśmy dobrej myśli i mocno trzymamy za nią kciuki. Nasz nauczyciel języka polskiego kontaktuje się z uczniem, by go wesprzeć w przygotowaniach do egzaminu poprawkowego. Liczymy na pomyślny finał.

- Początkowo było ich pięć, ale jedna osoba, która w terminie głównym nie zdała matematyki odwołała się od wyniku i udała się do OKE w Gdańsku. Po ponownej weryfikacji uznano jej wynik. To pokazuje, że warto zawalczyć - mówi Stanisław Pilewski, dyrektor XV LO. - Ponadto z tych 5 osób jedna nie zdecydowała się przystępować do poprawkowej matury z matematyki, dlatego ostatecznie są trzy poprawki z tego przedmiotu. Wierzymy, że to drugie podejście zakończy się dla uczniów pomyślnie i będą mogli cieszyć się ze zdanej matury.

W II LO (maturę w maju zdawało 118 osób) 5 uczniów przystąpi do poprawki z matematyki. Cztery poprawki są ostatecznie w Technikum Budowlanym nr 3. Tu do matury w maju przystąpiło 115 tegorocznych maturzystów. - Mamy tylko poprawki z egzaminów ustnych - mówi Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. - Początkowo prawo do poprawki egzaminu z ustnego języka angielskiego miały dwie osoby, ale jedna z nich postanowiła nie przystępować do egzaminu ponownie. Ponadto 3 uczniów poprawia wynik z ustnego języka polskiego. Za wszystkich trzymamy kciuki.