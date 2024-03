Krztusiec - takie są objawy. Liczba chorych gwałtownie rośnie. Uwaga na groźne powikłania! [21.03.2024 r.]

Gwałtowny wzrost liczby chorych w Czechach

Jak leczyć i zapobiegać krztuśccowi?

Krztusiec to choroba, która może doprowadzić do zgonu!

► To może Cię zainteresować: Różnego rodzaju miody mają różne właściwości, przez co pomagają na różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości. Dzięki nowym przepisom, które już wkrótce wejdą w życie, kupujący będą mieli ułatwione zadanie, jeśli chodzi o nabycie pożądanego miodu - na etykietach mają pojawić się konkretne informacje. Informujemy, jak różnego rodzaju miody wpływają na organizm oraz wyjaśniamy, co zmienia się w przepisach dotyczących wprowadzaniu miodów do handlu.