"Krawcowa z Madrytu" - to wydarzy się do końca sierpnia. Da Silva porwie Sirę! [11.08.23 r.]

Telewizja Polska zdecydowała o zdjęciu z anteny powtórek telenoweli "Wspaniałe stulecie". Chociaż turecka produkcja ma stałe grono widzów, to jednak oglądalność telenoweli nie była na tyle satysfakcjonująca, by nadal emitować serial. W jego miejsce wszedł hiszpański serial "Krawcowa z Madrytu". To druga (oprócz "Akacjowej 38") hiszpańska telenowela, jaką mogą oglądać widzowie TVP. O czym jest nowy serial TVP?

"Krawcowa z Madrytu" - o czym jest serial?

To adaptacja bestsellerowej powieści hiszpańskiej pisarki Marii Dueńas (rocznik 1964). Oto fabuła telenoweli: Młoda utalentowana krawcowa Sira wyjeżdża z Madrytu w przededniu wojny domowej. Wraz z kochankiem udaje się do Maroka, mając nadzieję na lepsze życie. Tymczasem kochanek znika bez śladu, zostawiając kobietę w dramatycznej sytuacji, samą na obcej ziemi. Po licznych perypetiach Sira wraca do Madrytu i otwiera tam wytworne atelier mody damskiej. Europa stoi u progu II wojny światowej. Odtąd losy Siry splatają się z życiem postaci historycznych: byłego frankistowskiego ministra, jego ekscentrycznej kochanki, szefa brytyjskiego wywiadu. Za ich namową Sira podejmie się ryzykownej misji. Świetna wartka narracja prowadzi nas do owianych legendą enklaw kolonialnych w Afryce Północnej, do promienieckiego Madrytu po zakończeniu wojny domowej i kosmopolitycznej Lizbony, pełnej szpiegów i uciekinierów.