Komunikacja miejska w Bydgoszczy z problemami wjeżdża w nowy rok szkolny. Skargi na rozkłady!

– Niestety notorycznie zdarza się, że tramwaj odjeżdża w momencie, gdy autobus pełen pasażerów przyjeżdża z trasy na Kapuściska. Dokładnie wygląda to tak, że autobus ma przyjazd 5:47, a tramwaj odjazd dwie minuty później o 5:49 – wydawać by się mogło idealna przesiadka. Nic bardziej mylnego, ponieważ autobusem nr 73 o tej godzinie zawsze jedzie dużo osób (i to cieszy), przez co wydłużają się postoje na przystankach (co jest zrozumiałe), w efekcie autobus przyjeżdża na pętle zwykle o minutę lub dwie opóźniony – akurat o 5:49 – wyjaśnia stowarzyszenie.