Klub bydgoskich radnych PiS punktuje rząd w sprawie podwyżek dla nauczycieli. KO odpowiada, że z obietnic się wywiąże

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe.

PiS: - Nie zrealizowano obietnic

- To jest mniej, niż wyraźnie deklarowano podczas kampanii wyborczej, bo wtedy padła kwota 1500 zł brutto dla każdego nauczyciela - przypomina Grażyna Szabelska, wiceprzewodnicząca bydgoskiego klubu radnych PiS. - Nic dziwnego, że nauczyciele są zawiedzeni, ich głosy do nas trafiają.

Jak mówi Szabelska, w obecnej propozycji rządu dochodzi do spłaszczenia poziomów wynagrodzeń. Różnica wynagrodzenia zasadniczego to 100 zł, co nie jest korzystne i budzi opór - mówi. - Swoje stanowisko w tej sprawie zajął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przypomnę, że budżecie na 2023 rok rząd PiS zagwarantował 12 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.