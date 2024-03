Klaudia Halejcio kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zdjęcia [16.03.2024 r.]

Halejcio grała w Złotopolskich

Na szklanym ekranie zadebiutowała w wieku ośmiu lat w sitcomie 13 posterunek, ale popularność przyniosła jej rola Andżeliki Kwaśniewskiej w Złotopolskich, w których grała w latach 2003-10. Klaudia Halejcio występowała też w wielu innych serialach, m.in. Pierwszej miłości, Na Wspólnej, Hotelu 52 i Przepisie na życie.

Czytaj więcej na expressbydgoski.pl: Tak w młodości wyglądała Agnieszka Włodarczyk. Mocno się zmieniła? Zobacz zdjęcia

Na swoim koncie ma również role teatralne oraz filmowe - zagrała w Popiełuszko. Wolność jest w nas, Last minute, Wkręconych 2 oraz Gierku. Wzięła udział w 14. edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. W parze z Tomaszem Barańskim zajęła 4. miejsce.