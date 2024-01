Klaudia El Dursi - tak mieszka. Ekskluzywny apartament i ogromna willa pod Bydgoszczą [9.01.24] KP

Ekskluzywny apartament z widokiem na Bydgoszcz. Tak mieszka Klaudia El Dursi. Prowadząca Hotel Paradise przeprowadziła się z ogromnej willi. Teraz mieszka w jeszcze większych luksusach! Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Klaudia El Dursi. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Instagram Zobacz galerię (14 zdjęć)

Klaudia El Dursi z powodzeniem odnalazła się w polskim show-biznesie. Bydgoszczanka jeszcze jako nastolatka występowała u Kuby Wojewódzkiego, a także grała epizodyczne role w produkcjach TVN. Po latach, jako już matka dwójki synów, oczarowała widzów programu "Top Model". I choć nie udało jej się wygrać, to show o zmaganiu modelek było trampoliną do jej kariery. Dzisiaj bierze udział w kampaniach reklamowych, występuję w filmach i od lat z powodzeniem prowadzi reality show Hotel Paradise. Na co dzień mieszka w ekskluzywnym apartamencie w centrum Bydgoszczy, do którego przeprowadziła się z ogromnej willi. Zobaczcie, jak mieszka Klaudia El Dursi.