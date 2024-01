Klaudia El Dursi pokazała sześciopak na brzuchu, internauci w szoku [zdjęcia - 17.01.2024]

Klaudia El Dursi zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu udziałowi w programie "Top Model. Zostań modelką". Chociaż nie zdobyła pierwszego miejsca w show, sama obecność w programie otworzyłą jej drogę do telewizyjnej kariery. Klaudia El Dursi dostała angaż do prowadzenia programu "Hotel Paradise, a ten program przyczynił się do zwiększenia jej popularności.