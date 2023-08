Kinga Rusin - tak zmieniła się gwiazda przez ponad 20 lat. Zobacz, jak wyglądała w młodości gwiazda tv [1.08.23]

Kinga Rusin chętnie dzieli się swoimi fotkami z internautami

Kinga Rusin to dziennikarka, prezenterka telewizyjna i znana osobowość medialna. Prywatnie jest aktywistką społeczną i prowadzi swój biznes. W mediach społecznościowych ma kilka swoich kont, na których dzieli się zdjęciami ze swoimi fanami . To prywatne fotografie, jak i te związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Kinga Rusin - kilka faktów z jej życia

Taka jest Kinga Rusin prywatnie

Kinga Rusin zmaga się z poważną chorobą

Gwiazda zmaga się z chorobą Hashimoto - to schorzenie autoimmunologiczne, w którym układ odpornościowy atakuje tarczycę. To schorzenie bardzo utrudnia utrzymanie odpowiedniej wagi. By zachować zdrowie, Kinga Rusin wprowadziła w swoim odżywianiu radykalne zmiany, które nie tylko pozwalają jej żyć w lepszym komforcie zdrowotnym, ale sprawiają, że gwiazda zachowuje nienaganną sylwetkę i nie wygląda na swoje lata. Kinga Rusin całkowicie wyeliminowała ze swojego jadłospisu mąkę i cukier. Nie je także mleka i mięsa. Jej dieta jest pełna warzyw i owoców. Taka dieta oraz systematyczne ćwiczenia pozwalają na zachowanie zdrowia i urody.