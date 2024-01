Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się! Co na to Hakiel i Smaszcz?! [zdjęcia - 5.01.2024 r.]

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się. Ślub odbędzie się jeszcze w 2024 roku?!

Tej wiadomości oczekiwali wszyscy! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się. I to jeszcze w 2023 roku! Skąd o tym wiemy? Sama Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem pierścionka. Do zaręczyn doszło podczas pobytu pary w Jordanii.

Jak się okazuje, już jakiś czas temu sugerowała to Paulina Smaszcz - była żona Macieja Kurzajewskiego, która nie gryzie się w język, jeśli chodzi o wypowiadanie się na temat życia byłego męża i jego nowe partnerki. "Kobieta petarda" zdementowała wówczas plotki, aby do zaręczyn pary doszło w Stanach Zjednoczonych. Mało tego - była żona Kurzajewskiego, podczas jednego z wywiadów, stwierdziła, że biżuteria, jaką dostała od dziennikarza Cichopek, jest podobna do tej, którą dostawała podczas małżeństwa z Kurzajewskim.