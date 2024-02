Joseph Baena - tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Co za mięśnie! - zobacz zdjęcia [7.02.24 r.]

Media żyły tematem pochodzenia Jospeha Baena

Arnold Schwarzenegger przyznał się do romansu

Geny dały znać o sobie

Joseph Baena mocno stawia na edukację

W 2019 roku Baena ukończył studia biznesowe na Uniwersytecie Pepperdine w Malibu, w Kalifornii, a od 2022 roku Jospeh Baena pracuje jako agent nieruchomości w firmie Aria Properties. Jego pochodzenie przyczyniło się do rozpoznawalności i popularności - w 2022 roku Jopseph Baena brał udział w 31. sezonie programu „Dancing with the Stars”, w którym tańczył z partnerką Daniellą Karagach. Para zajęła 11. miejsce w konkursie. Osobiście udział w tanecznym show uważał za wyzwanie, mówiąc, że jego ciało nie nadaje się do tanecznych wygibasów, a waga w połączeniu z tanecznymi podskokami powoduje, że tańcząc tylko niszczy parkiet.