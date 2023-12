Jolanta Fraszyńska skończyła 55 lat. Tak wyglądała, jak miała 30 lat, gdy grała w "Na dobre i na złe" [zdjęcia - 18.12.2023]

Można powiedzieć, że Jolanta Fraszyńska aktorstwo ma we krwi. Już jako sześciolatka występowała w występowała w zespole wokalno-tanecznym w domu kultury WSS „Społem”. Później działała w oazie religijnej, byłą harcerką, śpiewała w kościelnym chórze, a po maturze poszła na studia we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Po ukończeniu studiów związała się z Teatrem Polskim we Wrocławiu, a następnie z Teatrem Dramatycznym w Warszawie.