Jessica Miemiec z programu "Rolnik szuka żony" publikuje odważne seksi fotki. "Petarda" zachwycają się internauci - zdjęcia [3.02.24 r.]

Aktywna w mediach społecznościowych

Metamorfoza i zachwycające kadry

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziesz najnowsze odważne zdjęcia Jessiki Miemiec. Przekonaj się, jak uczestniczka "Rolnik szuka żony" prezentuje się na najnowszych kadrach, które zdobyły serca internautów

Jessica Miemiec pogratulowała koledze z programu

Niedawno media poinformowały o ślubie Krzysztofa z programu "Rolnik szuka żony", którego właśnie serce starała się zdobyć Jessica. Mimo że jej się to nie udało, Jessica Miemiec wykazała się klasą i złożyła gratulacje młodej parze. W rozmowie z portalem Show News życzyła im długiego i szczęśliwego życia.

