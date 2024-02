Jedzenie w polskich więzieniach. Tak karmią osadzonych. Zobaczcie zdjęcia! [17.02.2024]

Tak karmią w polskich więzieniach. Zobaczcie zdjęcia

Za wyżywienie skazanych w zakładach karnych i aresztach śledczych odpowiadają funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego. Warto wspomnieć, że do przygotowania posiłków są zaangażowani więźniowie. Do ich zadań należy m.in. obieranie ziemniaków, czy wydzielanie porcji. W więzieniu skazaniu otrzymują jedzenie trzy razy dziennie. Osadzenie dostają posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jedno danie ciepłe.

Jedzenie, którym są karmieni pacjenci w polskich szpitalach pozostawia wiele do życzenia. Prawdą jest, że jedni sobie je chwalą, drudzy nie pozostawiają na nim suchej nitki. Tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć posiłkom, które dostają osadzeni w zakładach karnych. Tak karmią w polskich więzieniach.