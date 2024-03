Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [12.03.2024 r.]

Jedząc ten chleb szybciej schudniesz. Dietetycy rekomendują włączenie go do codziennej diety

Decydując się na określoną liczbę kalorii - 16600, 1800, 2200 kcal, nie trzeba od razu rezygnować z ulubionych przysmaków. Można jeść wszystko, lecz w mniejszych ilościach. Jeśli nie wyobrażasz sobie śniadania bez chleba, wiedz że i z niego nie musisz rezygnować. Jedyne co trzeba, to przerzucić się na jego zdrowszą wersję.

Ten chleb pomaga schudnąć. Takie są zalecenia dietetyków

Niekwestionowanym numerem jeden jest chleb pełnoziarnisty. Nie tylko pasuje do wszystkiego, ale i jest wyjątkowo odżywczy. Jednak to, co w odchudzaniu jest bardzo istotne, to oczywiście błonnik, którego w pełnych ziarnach nie brakuje. Mimo to że chleb jest niskokaloryczny, zapewnia poczucie sytości na długi czas.