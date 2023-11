Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka [8.11.2023]

Każda rasa psa ma pewne cechy charakteru, które można jej przypisać. Oczywiście nie można generalizować - wiele zależy między innymi od środowiska w jakim pies dorasta, sposobu wychowania, relacji z domownikami, itd. Na podstawie ogólnych cech przypisywanych danym rasom wróżka Nadya stworzyła zestawienie psów, które najlepiej będą pasowały do danego znaku zodiaku.

Na przykład wyżeł weimarski to energiczny, przyjacielski i niezależny pies. Typowe dla tego psa cechy będą doskonale harmonizować się z optymistycznym i gotowym na przygody charakterem Strzelca. Wyżły weimarskie mają potrzebę aktywności fizycznej i ciągle są gotowe na nowe wyzwania, co idealnie pasuje do zodiakalnego Strzelca.