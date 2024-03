Jak spędzić weekend w Bydgoszczy? Oto przegląd weekendowych wydarzeń - będzie sporo atrakcji!

W ten weekend warto wybrać się do hali Łuczniczka, gdzie odbywać się będą trzy wydarzenia: Festiwal Ezoteryki i Medycyny Naturalnej, Targi Terrarystyczne i Botaniczne oraz GeoExpo - giełda minerałów, biżuterii i skamieniałości. Co ważne, jeden bilet uprawnia do wstępu na wszystkie te imprezy.