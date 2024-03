Izabela Trojanowska ścięła włosy - artystka pokazała się w nowej fryzurze. Jak się Wam podoba? [31.03.24 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Ostatnio Izabela Trojanowska pojawiła się w nowej fryzurze - ścięła włosy i jej nowy "look" nawiązuje do wyglądu z początku jej kariery. Zobaczcie, jak wygląda w nowej fryzurze, jak wyglądała w długich włosach - mamy zdjęcia z różnych lat. Zobaczcie je i zagłosujcie - w jakiej fryzurze wygląda lepiej?Zobacz więcej zdjęć Izabeli Trojanowskiej na kolejnych slajdach. Na przestrzeni lat artystka zmieniała swój image. W artykule znajdziesz sondę, w której możesz oddać głos - czy artystka lepiej wygląda w długich czy krótkich włosach.Więcej zdjęć Izabeli Trojanowskiej >>> AKPA Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Izabela Trojanowska urodziła się 22 kwietnia 1955 roku w Olsztynie. Jest uznaną polską piosenkarką rockowa, aktorką filmową i teatralną, autorką tekstów, projektantką mody oraz osobowością medialną. Na artystycznej scenie działa już od lat 70. ubiegłego wieku i do tej pory nagrała wiele znanych muzycznych hitów. Ostatnio artystka pojawiła się w nowej fryzurze - ścięła włosy i jej nowy "look" nawiązuje do wyglądu z początku jej kariery. Zobaczcie, jak wygląda w nowej fryzurze, jak wyglądała w długich włosach - mamy zdjęcia z różnych lat. Zobaczcie je i zagłosujcie - w jakiej fryzurze wygląda lepiej?