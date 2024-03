Horror mieszkańca Szwederowa. Sąsiadka zamieniła swój lokal w wysypisko śmieci. ADM odpowiada

Poprosiliśmy ADM o komentarz w tej sprawie. Oto treść maila, przesłanego do nas przez rzeczniczkę Magdalenę Marszałek.

„Z powodu zaległości czynszowych w maju 2023r. względem najemczyni z ulicy Pięknej zapadł wyrok o eksmisję – bez prawa do lokalu socjalnego. Z uwagi na ograniczone możliwości w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia tymczasowego na jego realizację – dotychczas nie został on wykonany.

Niewystarczająca liczba pomieszczeń tymczasowych stanowi problem od dawna, który pogłębił się jeszcze od czasów pandemii, kiedy to eksmisje nie mogły być wykonywane. Taki stan rzeczy utrzymywał się, aż do kwietnia 2022r. W tym czasie jednak kolejne wyroki eksmisyjne zapadały co ostatecznie spowodowało kumulację potrzeb w tym obszarze. Na chwilę obecną możliwości w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń tymczasowych są niewspółmierne do potrzeb i niewystarczające do realizacji wszystkich zobowiązań gminy w tym zakresie. W związku z taką sytuacją konieczna jest priorytetyzacja potrzeb.

Aktualnie komornicy z urzędu realizują zawieszone uprzednio postępowania – tym samym konieczne stało się zabezpieczenie 17 pomieszczeń tymczasowych na ten cel. Poza tym do realizacji pozostaje jeszcze ponad 180 innych orzeczeń.

Nadmienić należy, że pomieszczenia tymczasowe wynajmowane są na okres 6 miesięcy, po których niestety najczęściej ich użytkownicy nie przekazują ich dobrowolnie do dyspozycji wynajmującego. Konieczne jest zatem doprowadzenie do ich opróżnienia na drodze sądowej. Taki stan rzeczy powoduje, że gmina, do zakończenia takiego postępowania i wykonania eksmisji, nie może nimi władać i tym samym realizować kolejnych orzeczeń.

Użytkowniczka lokalu wspomniana przez p. Redaktora zajmuje bezumownie mieszkanie gminne w nieruchomości dwulokalowej. Niewłaściwe zachowania, nieprzestrzeganie regulaminu porządku domowego, jak i dewastacje są uciążliwe dla sąsiadów. Pracownicy, z uwagi na utrudniony kontakt z zainteresowaną, pisemnie ją upominali – jednak niestety bezskutecznie.

Sytuacja ta jest dla nas trudna, z uwagi na fakt, że z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, iż zmiana miejsca pobytu nie wpłynie na zmianę patologicznych zachowań. Mamy świadomość, że nie można wskazać w tej sytuacji pomieszczenia w budynku wielorodzinnym a pojedynczymi pomieszczeniami – najlepiej na peryferiach miasta – nie dysponujemy.

Spółka przystąpi do realizacji omawianego orzeczenia jak tylko będzie to możliwe i absolutnie nie uchyla się od tego zobowiązania. Do czasu sfinalizowania sprawy dodatkowo zwrócimy się jednak o pomoc do MOPS-u jak i policji – które to służby posiadają większe kompetencje jak i mają większy wachlarz możliwości pomocy ludziom z problemami. My jako zarządzający nieruchomością nie znamy stanu zdrowia pozwanej ani przyczyn środowiskowych, które determinują jej niewłaściwe zachowanie. Być może tu najpierw należałoby szukać przyczyn i rozwiązań powstałego impasu”.