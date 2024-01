Horoskop zdrowotny na 2024 rok. Które znaki zodiaku będą musiały zadbać o zdrowie? [4.01.2024] Izabela Podlaska-Konkel

Na co zwracać uwagę powinny znaki Zodiaku w 2024 roku, by cieszyć się zdrowiem? Mamy horoskop dla wszystkich znaków, opisujący aspekty zdrowotne dla każdego znaku Zodiaku. Szczegóły w galerii.Taki będzie 2024 rok pod względem zdrowia dla wszystkich znaków Zodiaku ---> pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Rok 2024 przyniesie więcej okazji do zabawy, odpoczynku i nowych zawodowych możliwości. Jowisz od stycznia do 25 maja przebywa w znaku statecznego i lubiącego wygodę Byka. Warto zająć się swoim komfortem fizycznym i psychicznym. Od 26 maja Jowisz zacznie przemierzać radosny i ciekawski znak Bliźniąt i nabierzemy ochoty na podróże, nowe hobby, towarzyskie atrakcje. Przełomowe momenty roku to kwiecień i październik, kiedy na niebie utworzą się zaćmienia Słońca. W sierpniu i grudniu kwadratura Jowisza i Saturna ostrzega przed ryzykownymi decyzjami w sferze kariery i finansów. Najlepszy miesiąc na nowe przedsięwzięcia to styczeń, maj, lipiec i listopad. A jakie są przepowiednie dla znaków Zodiaków jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne? Sprawdź w galerii!