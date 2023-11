HIPOKRATES 2023y. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski

Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Takie właśnie osoby zostały nagrodzone w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Kandydatów do nagród najpierw zgłosili, a później laureatów wybrali Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Zaszczytne tytuły zostały przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim. Przed nami ostatni akcent plebiscytu - ogólnopolski finał.

- Zdobycie tytułu Lekarza Rodzinnego Roku w województwie kujawsko-pomorskim jest dla mnie bardzo przyjemnym doświadczeniem i wyrazem ogromnego zaufania, jakim obdarzyli mnie moi pacjenci. Ten tytuł traktuję jako zobowiązanie względem pacjentów, którzy pokładają we mnie nadzieję i chcą leczyć się u mnie - mówi Bartosz Jakub Myśliwiec , lekarz POZ w Przychodni "Przy Szpitalu" mieszczącej się w strukturach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Laureaci nie kryją zadowolenia ze zwycięstwa w plebiscycie i podkreślają, że to zasługa ich pacjentów.

- W mojej pracy najważniejsze jest budowanie jak najlepszej relacji z pacjentami, wspieranie ich. Można to osiągnąć tylko przez bezpośredni kontakt. Nie zastąpi tego żadna teleporada. Dziękuję też mojej szefowej, doskonałej lekarce, która zaufała mi i zatrudniła na tym stanowisku - mówi Marlena Grabowska z Przychodni Rodzinnej Anny Szadkowskiej w Gniewkowie.

Dla Marleny Grabowskiej , która została Pielęgniarką Roku, zwycięstwo jest ukoronowaniem tego, co sądzą o niej pacjenci.

- Rola lekarza rodzinnego jest niezwykle ważna w całym systemie ochrony zdrowia. To osoba, która powinna wsłuchiwać się w głos chorych osób, musi dobrze doradzić, pokierować leczeniem. W obecnym systemie opieki zdrowotnej główne miejsce zajmuje szpitalnictwo, a najważniejsi powinni być lekarze POZ, bo to oni są pierwszym elementem systemu - wyjaśnia Bartosz Jakub Myśliwiec.

Agnieszka Litwin z Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Toruniu kontynuuje rodzinne tradycje w zawodzie neurologa. Zwyciężyła w kategorii Neurolog Roku. - To wyróżnienie jest bardzo cenne, ponieważ pochodzi od pacjentów, jest wyrazem ich uznania dla mojej pracy. Oni są przecież najważniejsi. Słucham ich, pomagam, poświęcam im dużo czasu - przyznaje Agnieszka Litwin i dodaje: - nauczyła mnie tego moja świętej pamięci mama, Barbara Litwin, która była znanym i cenionym w województwie neurologiem. To ona zachęciła mnie do wykonywania tego zawodu, przekazała lekarską pasję i mądrość. Była moją przyjaciółką i mentorem.