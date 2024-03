Hanna Żudziewicz dwa razy wygrała Taniec z gwiazdami. Tak wygląda prywatnie - zobacz zdjęcia [8.03.2024 r.] JK

W lutym Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli ślub cywilny, a na czerwiec zaplanowali ślub kościelny.Przejdź dalej i zobacz, jak na co dzień wygląda piękna tancerka >>> archiwum/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (20 zdjęć)

Po urodzeniu córki Hanna Żudziewicz szybko wróciła do świetnej formy i obecnie możemy ją oglądać w 14. edycji Dancing with the Stars, w której występuje w parze z Filipem Chajzerem. Prywatnie jest związana z Jackiem Jeschke, który również bierze udział w tanecznym show. Zobacz, jak Hanna Żudziewicz wygląda na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia pięknej tancerki.