Gürkan Tavukçuoğlu, czyli Ümit z serialu Przysięga. Taki jest w życiu prywatnym [21.03.2024]

Popularny turecki aktor udzielił wywiadu tureckim mediom, w którym opowiedział co nieco o sobie. "Przede wszystkim jestem normalną osobą" - mówi Gürkan Tavukçuoğl dla gazety Dagma. - Jestem kimś, kto znajduje siłę, by robić wszystko tam, gdzie jest szczęśliwy - dodaje aktor.

Skrót wywiadu z Gürkan Tavukçuoğl opublikujemy juz wkrótce. Aktor opowiedział w nim mnóstwo interesujących rzeczy! W wywiadzie mówił o tym, co robił zanim zabrał się za aktorstwo, jak to jest być aktorem i nauczycielem aktorstwa, opowiada, jak jest być ojcem oraz mówi o swoich pasjach - w tym wielkiej miłości do piłki nożnej.