Gruźlica coraz groźniejsza - alarmują lekarze. Takie są objawy gruźlicy - to powinno Cię zaniepokoić

Gruźlica to bakteryjna choroba zakaźna zwierząt i ludzi (gruźlica człowieka), wywoływana przez prątki gruźlicy. Występuje na całym świecie. Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz może również atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę.

Gruźlica to choroba z bardzo wysoką śmiertelnością

Szacuje się, że około 30 procent ludzi na całym świecie jest lub była w przeszłości narażona na prątki gruźlicy, a nowe infekcje pojawiają się na świecie w tempie jednego na sekundę! Nie każda osoba zarażona rozwinie pełnoobjawową chorobę, zakażenie może pozostać bezobjawowe i pozostawać w uśpieniu, co zdarza się częściej. Jakkolwiek jedno na dziesięć zakażeń latentnych, jeśli nie będzie leczone, w późniejszym czasie ulegnie aktywacji prowadząc, do śmierci niemal połowy chorych.

Czy wiesz, że... w przeszłości gruźlica nazywana była suchotami (galopujące suchoty), gdyż w szybkim czasie doprowadzała do ciężkiego wyniszczenia z krwiopluciem, gorączką, bladością i postępującą utratą masy ciała.

