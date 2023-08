Grała Zeynep w serialu "Zakazany owoc". Sevde Erginci na prywatnych zdjęciach [23.08.23]

Sevde Erginci urodziła się 3 października 1993 roku w Stambule. Jest córką Turka i macedońskiej imigrantki. Polscy widzowie poznali ją w serialu "Zakazany owoc", gdzie wcieliła się w rolę Zeynep.

Sevde Erginci, czyli Zeynep z serialu "Zakazany owoc"

Aktorka ma na swoim koncie już pokaźną liczbę ról w tureckich serialach - widzowie mogli ją oglądać m.in. w takich produkcjach jak: "Hayat Bazen Tatlıdır" "Ver Elini Aşk" czy "Uyanış: Büyük Selçuklu". Na dużym ekranie aktorka zadebiutowała w 2015 roku w filmie "Uzaklarda Arama" ("Not so far away") w reżyserii Türkan Şoray.

Sevdę Erginci ma 165 cm wzrostu i waży 50 kg. Przez jakiś czas uczyła się tańca, chciała zostać baletnicą. Ostatecznie zajęła się teatrem. Jest wielką miłośniczką zwierząt. W Turcji jest bardzo popularna. Chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami w mediach społecznościowych (jej konto na Instagramie śledzi ponad 1,8 mln osób). Zobacz jej zdjęcia w galerii.