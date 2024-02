Grała Zeynep - siostrę Yildiz w serialu "Zakazany Owoc". 31-letnia Sevde Erginci na prywatnych zdjęciach [11.02.24]

"Zakazany owoc" - historia Yildiz i Zeynep

W drugim sezonie pożegnaliśmy się z postacią graną przez Erginci. Zakochana w Alichanie Zeynep wyjeżdżą z nim do Stanów Zjednoczonych . Yildiz zostaje - a widzowie będą mogli śledzić jej losy aż do ostatniego sezonu.

Sevde Erginci - urocza Zeynep z serialu "Zakazany owoc"

Sevde Erginci urodziła się 3 października 1993 roku w Stambule. Jest córką Turka i macedońskiej imigrantki. Aktorka ma na swoim koncie już pokaźną liczbę ról w tureckich serialach - widzowie mogli ją oglądać m.in. w takich produkcjach jak: "Hayat Bazen Tatlıdır" "Ver Elini Aşk" czy "Uyanış: Büyük Selçuklu". Na dużym ekranie aktorka zadebiutowała w 2015 roku w filmie "Uzaklarda Arama" ("Not so far away") w reżyserii Türkan Şoray.