Grała Melek w serialu Elif. Tak dzisiaj wygląda Selin Sezgin - zobacz zdjęcia [5.02.2024]

O czym był serial Elif?

Melek pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie, najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Melek odeszła pozostawiając ukochanego w przekonaniu, że to ona go porzuca. Nie powiedziała mu także o dziecku.

Kiedy rodzi się mała Elif, jej nieznany ojciec żeni się z inną kobietą. Tymczasem choroba zmusza Melek do oddania córki pod opiekę przyjaciółki. Ta zabiera dziewczynkę do domu rodziny Emiroğlu, gdzie Elif zmuszona jest do życia w miejscu, którego nie zna i z obcymi jej ludźmi.