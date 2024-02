Grała Melek w serialu Elif. Tak dzisiaj wygląda Selin Sezgin - zobacz zdjęcia [3.02.24 r.]

O czym był serial Elif?

Melek pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie, najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Melek odeszła pozostawiając ukochanego w przekonaniu, że to ona go porzuca. Nie powiedziała mu także o dziecku.Czytaj więcej na Tak prywatnie wygląda Ekin z serialu Zakazany owoc . Wyrzeźbiona klata i sześciopak na brzuchuKiedy rodzi się mała Elif, jej nieznany ojciec żeni się z inną kobietą. Tymczasem choroba zmusza Melek do oddania córki pod opiekę przyjaciółki. Ta zabiera dziewczynkę do domu rodziny Emiroğlu, gdzie Elif zmuszona jest do życia w miejscu, którego nie zna i z obcymi jej ludźmi.Serialową matkę Elif zagrała, 24-letnia wówczas aktorka, która nie miała w tamtej chwili dużego doświadczenia. W rolę Melek wcielała się w latach 2014-19, natomiast w Polsce serial Elif, stając się najdłużej emitowanym tureckim serialem w historii polskiej telewizji.Aktorkaw Ankarze, stolicy Turcji. Jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła Uniwersytetu Sztuk Pięknych Mimara Sinana. Na swoim koncie ma kilka ról w tureckich filmach i serialach, ale to właśniePostanowiliśmy sprawdzić, co słychać u tureckiej aktorki. Selin Sezgin jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak obecnie wygląda jej życie codzienne. Serialowa Melek. W wolnych chwilach trenuje na siłowni, a efekty ciężkiej pracy widać jak na dłoni.Zobaczcie, jak aktorka wygląda dzisiaj.