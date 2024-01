Grał Halita w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda czarny charakter tureckiej telenoweli [10.01.24] JK

Talat Bulut jest aktywny w mediach społecznościowych, a jego konto na Instagramie obserwuje blisko 440 tys. fanów.Zobacz prywatne zdjęcia tureckiego aktora >>> Yasak elma/Youtube Zobacz galerię (21 zdjęć)

W Turcji nakręcono aż sześć sezonów serialu "Zakazany owoc", ale widzowie w Polsce są obecnie świadkami piątej części uwielbianej telenoweli. To oznacza, że coraz bardziej zbliżamy się do finału tureckiej produkcji. Jednym z wielkich nieobecnych najnowszych odcinków jest Halit, który zginął w czwartym sezonie serialu. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u czarnego charakteru popularnej produkcji. Zobaczcie, jak serialowy Halit żyje i wygląda na co dzień.