Gra Tarika w serialu Złoty chłopak. Na co dzień nosi wąsy i kolczyki - zobacz prywatne zdjęcia aktora [10.02.24 r.] JK

Tarik z serialu Złoty chłopak na co dzień wygląda zupełnie inaczej. Yalı Çapkını/Youtube

Widzowie są obecnie świadkami ostatnich odcinków 1. sezonu serialu "Złoty chłopak". Seyran i Ferit znaleźli się w ogromnych tarapatach, a odpowiedzialny za to jest przede wszystkim Tarik. W rolę groźnego przestępcy, który jest potencjalnym drugim mężem Seyran, wciela się Baran Bölükbaşı. Co wiemy o tureckim aktorze? Serialowy Tarik na co dzień nie przypomina siebie z planu serialu. Mamy prywatne zdjęcia przystojnego aktora!