Gra Leonor w serialu Akacjowa 38. Piękna Alba Brunet zachwyca urodą na Instagramie [5.12.2023 r.] JK

"Akacjowa 38" to jeden z najbardziej popularnych zagranicznych seriali emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy Manueli i Germana, ale to niejedyne postaci cieszące się sympatią widzów. Jedną z drugoplanowych bohaterek jest Leonor, w rolę której wciela się piękna Alba Brunet. Zajrzeliśmy, jak na co dzień żyje i wygląda hiszpańska aktorka. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Leonor.