Gra Çağataya w serialu Zakazany owoc. Fanki serialu kochają się w tureckim aktorze! [zdjęcia - 6.08.23] JK

Kilka tygodni temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Çağatay, syn Hasana Alego. W rolę nowego męża Yildiz wciela się 41-letni Berk Oktay. Przystojny aktor od razu wpadł w oko fankom tureckiej produkcji. Wielu widzów zastanawia się, kim jest nowy bohater tureckiego serialu oraz jak wygląda jego życie prywatne. Postanowiliśmy to sprawdzić! Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Çağatay z "Zakazanego owocu"!