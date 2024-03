Gra bezwzględną Melis z serialu "Zranione ptaki". Taka na co dzień jest Cemre Melis Çınar - zdjęcia [21.03.2024]

Cemre Melis Çınar to turecka aktorka, którą polscy widzowie mogą obecnie oglądać w serialu "Zranione ptaki". Osoby, które staną na drodze Melis, nie mają łatwo. Kobieta nie cofnie się przed niczym, by dopiąć swego... Jaka na co dzień jest Cemre Melis Çınar, która wciela się w jej rolę? W galerii zamieszczamy jej prywatne zdjęcia. ▶▶

Yaralı Kuşlar YouTube