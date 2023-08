Głęboki dekolt i wycięte bikini. Tymi zdjęciami Monika Goździalska rozpaliła internet [18.08.2023] JK

Monika Goździalska nie boi się odważnych kreacji, przez co wzbudza duże kontrowersje wśród internautów.Przejdź dalej i zobacz gorące zdjęcia pięknej celebrytki >>> AKPA/Piętka Mieszko Zobacz galerię (25 zdjęć)

Monika Goździalska zasłynęła w mediach udziałem w trzeciej edycji Big Brothera. Potem rozpoczęła karierę modelki, a w 2011 roku reprezentowała Polskę w wyborach Mrs. World, w których zdobyła tytuł pierwszej wicemiss. Wkrótce zobaczymy ją w reality show "The Real Housewives Warszawa" na Polsacie. Na co dzień Monika Goździalska nie stroni od kontrowersji i odważnych kreacji. Na swoim koncie na Instagramie regularnie publikuje gorące kadry. Te zdjęcia rozpaliły internautów do czerwoności!