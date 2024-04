Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 2.04.2024? Sprawdź u nas

⚡🌦We wtorek znajdziemy się w strefie chłodniejszego powietrza polarnomorskiego, w którym jednak nadal możliwy będzie rozwój konwekcji. W kraju zrobi się też zdecydowanie chłodniej niż miało to miejsce w ostatnich dniach. Komórki konwekcyjne będą w większości rozproszone i słabe, a ewentualne burze krótkotrwałe. Przyniosą one miejscami intensywne opady deszczu i niewielki grad. Z częścią komórek związane będą także silne porywy wiatru. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.