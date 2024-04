Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.04.2024? Sprawdź u nas

Uwaga ostrzeżenie! Ostrzeżenie nr 9 Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 1. Prawdopodobieństwo 80%. Czas: od 1-4-2024 godz. 8 do 1-4-2024 godz. 15. Omówienie: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 70-80 km/h a lokalnie do 85 km/h