Gdzie są burze w Polsce 31.03.2024? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

W niedzielę będzie niewielka szansa na rozwój chmur burzowych, które o ile się rozwiną - obejmą swoim zasięgiem północno zachodnią, zachodnią, oraz południową część kraju. ⛈️ Zjawiska jakie mogą im towarzyszyć: ➡️wiatr w porywach do 50 km/h ➡️opady deszczu do 10-15 mm/h ➡️lokalnie grad do do 2 cm Szczegóły prognozy na naszej stronie: https://lowcyburz.pl/2024/03/30/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-31-03-2024-i-noc-31-03-01-04-2024/