Gdzie są burze w Polsce 29.03.2024? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

‼ Witajcie w Wielki Piątek, 29 marca 2024 r. ‼ 😄 🫖 ☕ ☀️ Dzisiejszy poranek w większej części Polski przywita nas Słońcem. Jedynie na wschodzie, gdzie układ niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym pomału odsuwa się w stronę Białorusi i Ukrainy, z rana może trochę popadać 🌧, lecz wkrótce się jednak wypogodzi. 💨 W nocy, krótkotrwale, lecz dość mocno powiało na południowym wschodzie Polski, gdzie wydaliśmy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wiatrem. W Jasionce k. Rzeszowa prędkość wiatru osiągnęła w porywach nawet 76 km/h. ⛅️ W ciągu dnia będzie na ogół pogodnie. W związku z przejściem ciepłego frontu atmosferycznego, na niebie – szczególnie w zachodniej i środkowej części Polski - zagości sporo chmur piętra wysokiego i średniego. Sprzyjać to będzie powstawaniu zjawisk optycznych (np. halo) 🌈. ☁️ Większe zachmurzenie może pojawić się po południu na północnym zachodzie. Tam możliwe będą nawet słabe opady deszczu. 🌧 🌡 Temperatura powietrza wyniesie od 13 do 15°C na północnym wschodzie kraju i północy, przez 16°C na południowym wschodzie Polski, po 17-18°C w centrum i na południu kraju. 🏜🏖 Jutro natomiast czeka nas powiew lata, a temperatura powietrza zbliży się do wartości rekordowych dla marca. Najchłodniej będzie na północy, gdzie będzie 18-19°C. W pozostałych regionach Polski, temperatura powietrza przekroczy 20°C, a na południu może osiągnąć 24-25°C. Niewykluczone, padnie nawet rekord temperatury dla tego miesiąca 📈. Dotychczasowy rekord wynosi 25,6°C i on 50 lat temu, 21 marca 1974 r. w Nowym Sączu. 💨 Wraz z wysoką temperaturą, pojawi się również umiarkowany wiatr z kierunków południowych. W rejonach podgórskich na południu Polski może być on silny, a jego prędkość może osiągać nawet 50-60 km/h. 📉 Ochłodzi się niczym na zawołanie – od razu po Świętach Wielkanocnych, a temperatura powietrza spadnie o kilka, a na północy Polski nawet o kilkanaście stopni Celsjusza. Prawdopodobnie jednak będzie to krótkotrwałe ochłodzenie. 📊 Grafika: IMGW - PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego 🖊 [Igor Laskowski]