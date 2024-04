Gdzie są burze w Polsce 2.04.2024? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

👉Święta, święta i po świętach - #pogoda również kończy świętowanie i zafunduje nam kilka chłodniejszych i dynamiczniejszych dni🧐 👉Właśnie teraz nad naszym regionem z zachodu na wschód przemieszcza się wyraźna strefa frontu atmosferycznego przynosząc słabe i umiarkowane opady deszczu🌧️Wędruje dość powoli - opuści nasz region pod wieczór. Temperatura nie przekroczy dziś 15°C🌡️ 👉Środa bardziej nieprzyjemna - napłynie jeszcze chłodniejsze powietrze - na termometrach maksymalnie około 5°C📉chwilami słaby deszcz, a pod wieczór niewykluczony nawet deszcz ze śniegiem❄️Silniej powieje - możliwe są porywy do 60-70 km/h💨 👉Czwartkowy poranek miejscami z przymrozkiem (-3°C/0°C)🥶W dzień pogoda poprawi się, pojawią się przejaśnienia, wiatr uspokoi się choć będzie dość chłodno. Wieczorem dotrą prawdopodobnie kolejne opady🌧️ 👉Za to następny #weekend znów może nam przynieść wyraźniejszy wzrost temperatury do i powyżej 15°C📈🌡️🌥️ Źródła obrazów: https://meteo.imgw.pl/ (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB) #Warmia #Mazury #kwiecień2024 #wiosna2024