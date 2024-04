Gdzie są burze w Polsce 1.04.2024? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

‼ Witajcie w Prima Aprilis / Lany Poniedziałek, 1 kwietnia 2024 r. ‼ :D 🪣 🌊 🌡 Dziś będziemy mieć kulminację fali gorącego, zwrotnikowego powietrza nad naszym krajem, co wiązać się będzie z przejściem frontu atmosferycznego. Poza północno zachodnią częścią Polski, gdzie będzie nieco chłodniej, temperatura powietrza osiągnie 23-26°C, a punktowo wskutek silnego wiatru fenowego nawet 27-28°C. Jednocześnie w ciągu dnia w rejonach podgórskich południowej części Polski będzie mocno wiało, a prędkość wiatru będzie dochodzić do 70-80 km/h. Lokalnie, zwłaszcza w rejonie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i w rejonie Babiej Góry, prędkość wiatru może dochodzić do 90-100 km/h. W Tatrach, w rejonie szczytów górskich, może osiągać nawet 130-160 km/h. Lokalnie niewykluczone, że powieje nawet mocniej. Dziś będziemy mieć również większe prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Nasz prognosta, Patryk Matczak, wydał pierwszy stopień zagrożenia na obszarze woj. opolskiego, śląskiego i w południowej części woj. łódzkiego. Burze mogą się zdarzyć również w centrum i w pozostałych regionach zachodniej części Polski. W czasie burz należy liczyć się z następującymi zjawiskami współwystępującymi: ➡️ silnym wiatrem w porywach o prędkości powyżej 70-90 km/h (1. stopień zagrożenia) ➡️ intensywnymi opadami deszczu o natężeniu 20-30 mm/h (sumy opadowe mogą być niższe ze względu na znaczną prędkość przemieszczania się burz) ➡️ nie wyklucza się opadów gradu, szczególnie w przypadku rozwoju ewentualnych burz superkomórkowych. 🌅 Warto dodać, że o poranku, temperatura powietrza w regionach podgórskich lokalnie przekracza 15°C. Tak jest np. w Przemyślu i Lesku (18,4°C), w Sanoku (17,1°C), w Rzeszowie (16,6°C), czy w Bielsku-Białej (16,1°C), ale również w Zamościu (16,2°C). Chłodniej jest za to na północnym zachodzie kraju. W Resku mamy 3,9°C, w Wałczu 4,6°C, a w Szczecinie 4,9°C. Tak więc, dziś będzie się trochę działo w pogodzie. Zachęcamy do dzielenia się z naszą społecznością Waszymi obserwacjami! P.S. - jakby ktoś z Was miał wątpliwości, we wpisie nie było żadnej domieszki intencjonalnego żartu 😉 📊 Grafiki: IMGW - PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego, Polscy Łowcy Burz (Skypredict, Prognoza konwekcyjna) 🖊 [Igor Laskowski]