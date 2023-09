Gdzie na grzyby w okolicy Bydgoszczy? Zobacz miejsca, gdzie warto udać się na grzybobranie

Pamiętaj - zbieraj tylko te grzyby, które znasz!

Nie zrywaj nieznanych Tobie okazów! Do listopada w lasach napotkać można m.in. na muchomora zielonawego (sromotnikowego), który jest silnie trujący! To właśnie on odpowiada za większość zgonów spowodowanych zatruciami grzybami. Kiedy muchomor waży średnio ok. 60 gram, śmiertelną dawkę może stanowić już 30 gramów!