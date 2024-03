Flat white - tak przygotujesz. Oto przepis na niezwykłą kawę, którą zrobisz w domu [13.03.2024 r.]

11 marca - międzynarodowy dzień Flat White. To nie jest zwykła kawa z mlekiem

Flat white to jedna z najmodniejszych ostatnio kaw. Połączenie podwójnego espresso z lekko spienionym mlekiem, dostarcza skuteczną dawkę kofeiny i jednocześnie pyszny, mleczny smak. W wolnym tłumaczeniu "flat white" oznacza "białą płaską" , co sugeruje minimalną ilość spienionego mleka.

Flat white - jak przygotować?

Różnicą między flat white, a innymi kawami z mlekiem, w tym capuccino jest znacząca. Mleko nie jest tak puszyste lecz równie gorące. Standardowa porcja ma pojemność 210 ml i ma zdecydowanie mniej kalorii niż np. cafe mocha. W 100 gramach Flat white znajduje się jedynie 30 kcal. Picie jej pozwala bez wyrzutów sumienia zjedzenie do niej słodkiej przekąski.

Jak przygotować Flat white w domu? Do podwójnego espresso należy wlać gorące mleko, które jest delikatnie spienione. Na powierzchni powinna się utworzyć jedynie cieniutka warstwa pianki.

Skąd wzięła się flat white?

Flat white jest stosunkowo młodą kawą. Powstała na Antypodach w latach 80. i 90. XX w. Miał ją wymyślić pewien barista z Australii, który nie mógł spienić mleka do kawy dla swojego gościa, bo było zbyt chude. Napój okazał się pyszny i na stałe wszedł do codziennego menu w Australii i Nowej Zelandii. Następnie dotarł do Europy.