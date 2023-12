Feyza z serialu "Zakazany owoc" - gra ją Ece Dizar. Ma 42 lata i zajmuje się także dubbingiem i... tłumaczeniami [zdjęcia - 13.12.2023]

Kim jest Yasak Elma Feyza?

Feyza w serialu "Zakazany owoc" zaszła w ciążę z Çağatayem, urodziła dziecko i przez lata utrzymywała to w tajemnicy. To dumna kobieta, radząca sobie ze swoimi problemami. Kiedy Çağatay, miłość jej życia, postanawia się rozwieść, zachowanie Feyzy ulega zmianie. Feyza będzie próbować zdobyć serce Çağatay, zarazem próbując utrzymać to w tajemnicy.