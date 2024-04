Ferit z serialu Zakazany owoc na prywatnych zdjęciach. Turecki aktor to prawdziwy przystojniak [5.04.24] JK

Serial "Złoty chłopak" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej pod koniec sierpnia i z miejsca stał się prawdziwym hitem. Widzowie na tyle polubili bohaterów tureckiej telenoweli, że są również zainteresowani ich życiem prywatnym. Dziś postanowiliśmy zajrzeć, co słychać u tytułowego złotego chłopaka, czyli Ferita. W tę rolę wciela się Mert Ramazan Demir, 26-letni aktor, który jest niezwykle popularny w swoim kraju. Co jeszcze o nim wiemy? Zobacz, jaki na co dzień jest Ferit z serialu "Złoty chłopak".