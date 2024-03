Fałszywe reklamy na Facebooku - nie klikaj! Zobacz, co Ci grozi! [8.03.2024 r.]

Przed działaniami internetowych oszustów ostrzega serwis CyberRescue , informując, że Facebook po raz kolejny jest zalewany falą fałszywych reklam, nakłaniających do inwestowania na podejrzanych witrynach. Tym razem przestępcy, chcąc uwiarygodnić ofertę, publikują spreparowane rozmowy z gwiazdami. Z treści dowiadujemy się, że takie osoby jak Wojciech Cejrowski, Sławomir Mentzen czy Kuba Wojewódzki zdradzają sekret szybkiego i łatwego wzbogacenia się. Cała rozmowa ma sprawiać wrażenie owianej tajemnicą, a przekazane informacje mają charakter poufny. To celowy zabieg, który ma wzbudzać ciekawość czytelnika.

Nie tylko wizerunki znanych osób wykorzystywane są przez oszustów na Facebooku!

Zjawisko fake newsów na Facebooku to niestety rzeczywistość, z którą mamy do czynienia na co dzień. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się się kolejne niebezpieczeństwo – oferty "prywatnych pożyczek". Oszuści prześcigają się w zachęcaniu użytkowników do kontaktu, obiecując szybkie chwilówki o niskim oprocentowaniu. W galerii artykułu publikujemy ogłoszenia - zobacz, jakich ofert unikać. W artykule wyjaśniamy, jak działają oszuści na jakie konsekwencje narazić nas może nasza łatwowierność.